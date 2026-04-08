Eurazeo noté 'BBB' chez Standard & Poor's et Fitch
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 14:10
"Cette notation investment grade reflète la solidité financière du groupe, sa qualité de crédit ainsi que la dynamique de déploiement de son plan stratégique", réagit la société d'investissement française.
Dans son communiqué, S&P explique que sa notation d'Eurazeo "repose sur le faible niveau d'endettement de la société et sa politique financière visant à réduire davantage sa dette au cours des prochaines années".
De son côté, Fitch Ratings indique que sa notation reflète son profil de crédit intrinsèque, qui intègre sa franchise établie et grandissante de gestion d'investissement alternatif, ainsi que la prudence de son bilan.
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