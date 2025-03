Eurazeo mise sur le développement des data centers en Europe

(AOF) - Eurazeo , à travers son nouveau fonds Ezore, annonce un partenariat stratégique de 100 millions d'euros avec Metrobloks, un développeur et opérateur américain de data centers hautement connectés dans les zones métropolitaines. Cette collaboration vise à développer des data centers de nouvelle génération situés en périphérie des centres-villes afin de fournir des infrastructures essentielles dédiées aux applications à faible latence dans les domaines de l'intelligence artificielle et du cloud", précise un communiqué.

"L'approche innovante de Metrobloks en matière de développement de data centers s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement axée sur l'immobilier durable et à forte croissance. Au travers de ce partenariat stratégique, nous souhaitons pénétrer le secteur des data centers, en pleine expansion, et capitaliser sur son fort potentiel", ont déclaré Pierre Larivière et Riccardo Abello, Co-Heads Real Estate - Eurazeo.

