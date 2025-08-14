 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 891,00
+1,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eurazeo, IT Link, Verallia...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 14/08/2025 à 18:17

(AOF) - Eurazeo

Eurazeo est entré en discussions exclusives avec Inspired Pet Nutrition (IPN), la principale plateforme indépendante de petfood au Royaume-Uni, soutenue par CapVest Partners LLP, en vue de la cession d'Ultra Premium Direct (UPD), leader français de la vente en direct d'aliments pour animaux de compagnie. Aux termes de cet accord, Eurazeo, Eutopia (actionnaire minoritaire historique) ainsi que d'autres actionnaires minoritaires, céderaient l'intégralité de leur participation dans UPD.

IT Link

Le groupe IT Link réalise au premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 42,29 millions d'euros en croissance de 0,8% par rapport à la même période en 2024 (1,6% retraité de l'effet calendaire négatif). Le taux d'activité ressort à 92,8%, en baisse de 0,8 points par rapport au premier semestre 2024. Sur le premier semestre, les ventes en France affiche une légère décroissance de 0,65% à 35,07 millions d'euros, principalement liée aux difficultés dans le secteur automobile.

Verallia

La période de réouverture de l’offre initiée par BWGI, agissant par l'intermédiaire de Kaon V, visant les actions de Verallia qu’elle ne détient pas, s’est clôturée le 13 août dernier. Durant la période de réouverture, 8 141 380 actions Verallia ont été apportées à l’offre, représentant 6,74% du capital et 5,72% des droits de vote de Verallia. Au total, à la suite du règlement-livraison de l’offre réouverte qui interviendra le 20 août 2025, BWGI détiendra 77,05% du capital et 69,15% des droits de vote de Verallia.

Valeurs associées

EURAZEO
54,2000 EUR Euronext Paris -0,46%
IT LINK
26,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
VERALLIA
29,0000 EUR Euronext Paris +2,62%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/08/2025 à 18:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank