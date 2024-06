Eurazeo investit dans Rydoo

(AOF) - Eurazeo, à travers son équipe Small-mid buyout, annonce son investissement dans Rydoo, spécialiste mondial des logiciels de gestion des dépenses et frais professionnels. La solution Rydoo permet aux entreprises de gérer et contrôler les dépenses et frais professionnels de leurs salariés grâce à un logiciel intelligent. Cette transaction sera le 9ème investissement pour Eurazeo PME IV et s'inscrit au cœur de la stratégie Small-mid buyout visant à accompagner l’expansion internationale des PME européennes en forte croissance dans les secteurs technologiques et des services B2B.

La finalisation de la transaction reste soumise à la réalisation des opérations préalables habituelles. Les fonds gérés par Eurazeo deviendront actionnaires majoritaires. Marlin Equity Partners, investisseur et actionnaire majoritaire actuel réinvestira pour continuer d'accompagner le succès de Rydoo aux côtés d'Eurazeo.

Opérant sur un marché mondial en croissance à deux chiffres grâce à des facteurs structurels positifs (pénétration des solutions numériques de gestion des frais professionnels, nouvelles fonctionnalités telles que l'audit intelligent, etc.), Rydoo a enregistré un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de plus de 32% au cours des dernières années pour atteindre un revenu annuel récurrent (ARR) de plus de 20 millions d'euros.

