Eurazeo : Hala Fadel nommée Managing Partner en charge de l’activité Growth

Hala Fadel dirigera une équipe internationale et expérimentée d'une vingtaine de professionnels présents à Paris, Londres et Berlin.

Elle avait auparavant co-fondé Leap Ventures, un fonds d'investissement en capital-risque qui investit en Europe et au Moyen-Orient.

(AOF) - Eurazeo annonce la nomination d’Hala Fadel comme Managing Partner en charge de l’activité Growth. A ce titre, elle rejoint le Management Committee d’Eurazeo. Hala Fadel, qui a rejoint l'équipe Growth d'Eurazeo en 2022 en tant que Managing Director, est une personnalité de premier plan sur ce marché avec une expérience de 25 ans dans l’investissement et l’accompagnement d’entreprises en croissance. Elle a notamment passé près de 15 ans chez Comgest sur leur fonds d’investissement dans les sociétés de croissance européennes.

