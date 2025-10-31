Eurazeo finalise la cession du Groupe CPK à Ferrara
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 18:01
Les 850 collaborateurs et les quatre sites de production en France rejoignent Ferrara, qui continuera d'exploiter CPK comme entité autonome sous la direction de Marc Auclair, Directeur Général. Ferrara, présent aux États-Unis et au Brésil, renforce ainsi sa présence en Europe.
La transaction génère environ 240 MEUR de produit brut de cession pour Eurazeo, qui réaffirme sa stratégie d'accompagnement de transformations ambitieuses et de création de valeur durable pour ses investisseurs et actionnaires.
Valeurs associées
|59,1500 EUR
|Euronext Paris
|-0,84%
