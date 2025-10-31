 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 122,50
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eurazeo finalise la cession du Groupe CPK à Ferrara
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 18:01

Eurazeo annonce la finalisation de la cession du Groupe CPK à la holding européenne de Ferrara, spécialiste mondial de la confiserie. Cette opération, annoncée en juillet 2025, marque le rapprochement de deux acteurs majeurs du secteur. Le portefeuille du Groupe CPK comprend des marques emblématiques telles que Carambar, Lutti, Krema, Poulain, Vichy et Terry's.

Les 850 collaborateurs et les quatre sites de production en France rejoignent Ferrara, qui continuera d'exploiter CPK comme entité autonome sous la direction de Marc Auclair, Directeur Général. Ferrara, présent aux États-Unis et au Brésil, renforce ainsi sa présence en Europe.

La transaction génère environ 240 MEUR de produit brut de cession pour Eurazeo, qui réaffirme sa stratégie d'accompagnement de transformations ambitieuses et de création de valeur durable pour ses investisseurs et actionnaires.

Valeurs associées

EURAZEO
59,1500 EUR Euronext Paris -0,84%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank