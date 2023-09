Eurazeo: devient actionnaire majoritaire de 2BSI information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 18:18

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce son investissement dans 2BSI, devenant ainsi actionnaire majoritaire aux côtés des investisseurs historiques.



2BSI est un acteur de la valorisation matière et énergétique qui opère sur des marchés de niche : valorisation de poteaux et traverses en béton et en bois dangereux classe C, fabrication de poteaux composite et valorisation de bio-déchets.



Le groupe a établi des relations de long terme avec des clients institutionnels et a pour ambition de relever le défi de la transition énergétique et écologique.



Eurazeo soutiendra 2BSI dans l'atteinte de ses objectifs environnementaux, notamment en explorant des solutions de transport et logistique alternatives via ses filiales SRB, Gravaloire et BME ainsi qu'un approvisionnement en résine bio-sourcés et des méthodes de production décarbonées via sa division Transalpes Composite.