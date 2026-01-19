 Aller au contenu principal
Eurazeo conclut un accord avec L Catterton pour la vente de sa participation dans EX NIHILO
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 17:40

Eurazeo SE EURA.PA :

* EURAZEO CONCLUT UN ACCORD EXCLUSIF AVEC L CATTERTON POUR LA VENTE DE SA PARTICIPATION MINORITAIRE DANS EX NIHILO

* CETTE NOUVELLE CESSION DEVRAIT GÉNÉRER UN MULTIPLE DE PLUS DE 2,5X L'INVESTISSEMENT INITIAL EN DEUX ANS

* LA CLÔTURE EST PRÉVUE AU PREMIER TRIMESTRE 2026

(Rédaction de Gdansk)

