Eurazeo conclut un accord avec L Catterton pour la vente de sa participation dans EX NIHILO

Eurazeo SE EURA.PA :
* EURAZEO CONCLUT UN ACCORD EXCLUSIF AVEC L CATTERTON POUR LA VENTE DE SA PARTICIPATION MINORITAIRE DANS EX NIHILO
* CETTE NOUVELLE CESSION DEVRAIT GÉNÉRER UN MULTIPLE DE PLUS DE 2,5X L'INVESTISSEMENT INITIAL EN DEUX ANS
* LA CLÔTURE EST PRÉVUE AU PREMIER TRIMESTRE 2026
Texte original https://tinyurl.com/y3hyyyba Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA
(Rédaction de Gdansk)
