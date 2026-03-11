Eurazeo : collecte record en 2025 à à 5,5 milliards d'euros

(AOF) - Eurazeo a publié une perte nette de 403 millions d'euros pour l'exercice 2025, marquant une légère amélioration par rapport à la perte de 430 MEUR de 2024. Ce résultat reflète d'une part la croissance de l'activité de gestion d'actifs (asset management) et, d'autre part, l'impact des variations de juste valeur non-cash. Si l'Ebitda de la gestion d'actifs progresse de 12% pour atteindre 206 MEUR, le résultat de l'investissement a été grevé par des variations de juste valeur négatives (non-cash) à hauteur de -552 MEUR.

Malgré ces éléments comptables, le groupe spécialisé dans la gestion d'actifs sur les marchés privés affiche une dynamique commerciale robuste portée par une collecte record. Sa collecte auprès de tiers s'établit à 5,5 MdsEUR, soit une croissance de 28% sur un an, supérieure à la moyenne du marché.

A fin 2025, les actifs sous gestion (AUM) du groupe s'élèvent à 39 MdsEUR, en hausse de 8% sur 12 mois, dont des AUM pour compte de tiers s'élevant à 30,1 MdsEUR (+15%) et des AUM provenant du bilan de 8,9 MdsEUR (-11%).

La direction souligne une rotation d'actifs plus rapide que celle du marché, offrant des marges de manœuvre financières pour réinvestir dans ses franchises et accroître la rémunération des actionnaires.

Pour 2026, Eurazeo prévoit de distribuer environ 400 MEUR, dont environ 200 MEUR de dividende (2,92 EUR proposés par action, en hausse de 10%) et 200 MEUR de rachats d'actions (portant sur 4% du capital). Le groupe devrait racheter environ 13% de ses titres sur la période 2026-2027.

"Dans un marché polarisé, Eurazeo confirme son statut de leader sur le mid-market européen, ce qui soutient ses perspectives de collecte, de rotation d'actifs et de création de valeur pour 2026", affirment les co-CEO Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing.