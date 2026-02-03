Eurazeo boucle un véhicule de continuation en dette privée de 480 MEUR avec Pantheon
03/02/2026
Le groupe conservera la gestion des actifs, tandis que l'apport en capitaux de Pantheon vise à renforcer ses capacités de financement au service des entreprises de taille intermédiaire en Europe.
Ce fonds de continuation doit permettre d'offrir de la liquidité aux investisseurs tout en préservant la stabilité des actifs sous-jacents. Il s'inscrit dans la stratégie d'Eurazeo visant à gérer de manière proactive les cycles de maturité de ses fonds et à délivrer des performances optimisées et durables à l'ensemble de sa base d'investisseurs.
Valeurs associées
|51,2500 EUR
|Euronext Paris
|-0,19%
