Eurazeo achète le solde des titres Kurma Partners

(AOF) - Le groupe d’investissement Eurazeo a annoncé l’acquisition du solde des titres Kurma Partners, une société de gestion française spécialisée dans les biotechnologies et l’innovation médicale. En 2021, Eurazeo avait procédé à une prise de participation majoritaire (70,6 %). Kurma Partners dispose de 600 millions d’euros d’actifs sous gestion et s’est imposé depuis 2009 comme un acteur clé de la santé en Europe en accompagnant les entreprises les plus prometteuses du secteur.

