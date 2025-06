Eurazeo: a finalisé son investissement dans Mapal information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce ce soir avoir finalisé son investissement dans Mapal, en acquérant une participation majoritaire auprès de PSG Equity.



Toutes les autorisations réglementaires requises ont été obtenues et les formalités usuelles accomplies.



Mapal est un fournisseur paneuropéen dans le domaine des logiciels de gestion opérationnelle à destination des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.



Sa plateforme SaaS, alimentée par l'intelligence artificielle, couvre des fonctions critiques de back-office telles que la gestion des ressources humaines, la conformité, la durabilité, la réputation et l'excellence opérationnelle.



Mapal accompagne plus de 2 000 clients dans plus de 40 pays, parmi lesquels des restaurants Quick-Service (QSR), Fast-Service (FSR), des traiteurs externes, des pubs, des bars et des hôtels.



'Mapal s'inscrit dans la stratégie d'Eurazeo de soutien aux éditeurs de logiciels d'applications verticales, l'un de ses axes d'investissement prioritaires' indique la direction.





Valeurs associées EURAZEO 59,3500 EUR Euronext Paris -0,59%