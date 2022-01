EURASIA GROUPE : Acquisition de deux nouvelles surfaces foncières au Blanc-Mesnil (93) pour de prochaines opérations de promotion immobilière

Le 20 janvier 2022 à 17h45, Aubervilliers – EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN : FR0010844001), société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d’opérations de promotion immobilière, annonce l’acquisition de deux terrains immobiliers au Blanc Mesnil (93) pour un montant total supérieur à 6 M€ et représentant une surface totale de 6 500 m².

Cette opération a été menée en étroite collaboration avec Séquano Aménagement, opérateur de référence de l'agglomération parisienne dédié à la mise en œuvre de projets urbains complexes et la construction d’équipements et d’espaces publics, et acteur du Grand Paris.