Eupraxia Pharma baisse après une levée de fonds de 70 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre -

** Les actions cotées en bourse d'Eupraxia Pharmaceuticals

EPRX.O ont baissé de 9,8 % avant l'ouverture à 6,00 $ après la fixation du prix de l'action au cours de la nuit

** La société canadienne de biotechnologie a déclaré tard lundi () avoir vendu ~12,7 millions d'actions à 5,50 $ pour un produit brut de 70 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé à un prix de 5,50 $ avec une décote de 17,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Eupraxia a l'intention d'utiliser le produit net pour faire avancer son pipeline de médicaments, y compris l'achèvement des études précliniques et des essais cliniques en cours, entre autres utilisations

** La société a actuellement deux programmes de développement clinique, l'un ciblant l'

** Cantor Fitzgerald et LifeSci Capital sont les co-leaders de l'offre

** Avec ~36 millions d'actions en circulation, Eupraxia a une capitalisation boursière d'environ 240 millions de dollars

** Les actions EPRX ont terminé en hausse de 11,6 % lundi, ce qui porte la hausse annuelle à ~110%

