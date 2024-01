Etudes précliniques: genOway engage un "changement d'échelle" à l'horizon 2028

(AOF) - Le nouveau plan stratégique de genOway a pour objectif bâtir un leader mondial au service de la recherche préclinique, avec un objectif de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2028. L'année dernière, le groupe a enregistré une progression de 18% de ses revenus à 20,1 millions d’euros. genOway souligne que sa croissance est une nouvelle fois portée par le fort développement de l'activité de modèles "catalogue", dont les ventes ont bondi de 37% en 2023.

genOway invoque un changement progressif des demandes des clients, qui souhaitent dorénavant acheter de nouveaux modèles au travers du catalogue genOway, plutôt que de les faire développer pour leur propre compte. Elle prévoit une extension de la gamme de ses modèles catalogue aux principaux axes thérapeutiques "en exploitant leur composante inflammatoire", et un élargissement à toutes les phases d'études précliniques, ainsi que le développement d'une offre de modèles cellulaires de nouvelle génération.

La société prévoit une marge d'Ebitda minimum de 15% tout au long du plan stratégique, à savoir jusqu'en 2028. Cette marge a dépassé 15% sur les deux derniers exercices.

Réalisant plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'international et plus de 50% aux Etats-Unis, elle compte parmi ses clients Roche, AstraZeneca, BMS, Pfizer, Amgen et GSK.

En Bourse, le titre genOway perd 2,50% à 4,68 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.