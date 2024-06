Etude OpinionWay : les Français peinent à investir

(AOF) - Selon un sondage réalisé par OpinionWay pour BlackRock, les Français sont conscients du rôle de l’épargne dans la construction de leur avenir financier et montrent une appétence pour l’investissement, mais certains freins demeurent. 72% des Français interrogés estiment que disposer d'une épargne de précaution en cas de difficulté dans leur vie est un moyen important pour assurer leur sérénité financière, suivi de disposer d'une retraite satisfaisante (46%), et le fait d'être propriétaire de son logement (31%).

Ils sont 39% à citer une croissance régulière de leur épargne, à égalité avec le fait d'avoir un emploi procurant un revenu stable.

Malgré le primat de l'épargne dans la construction de l'avenir financier pour les Français, l'investissement est pour 37% d'entre eux un paramètre important pour parvenir à la sérénité financière.

68% d'entre eux ont déjà investi ou envisagent d'investir, une tendance plus marquée chez les hommes (73% contre 65% chez les femmes) et chez les jeunes (67% des 18-24 ans et 74% des 25-34 ans) : l'investissement n'est pas l'apanage d'un petit cercle d'initiés. Concernant les jeunes, ces chiffres démontrent que l'investissement est considéré comme un outil attractif dès les premiers moments de l'indépendance financière.

Pour 60% des Français, l'investissement est perçu comme une action difficile à réaliser au vu d'autres dépenses jugées plus prioritaires (dépenses courantes ou de loisirs etc.). Ils sont aussi majoritaires à juger que l'investissement est réservé aux experts : 82% des Français considèrent que la complexité des produits financiers est un frein à l'investissement, tandis que 77% d'entre eux ont le sentiment de ne pas bien comprendre les mécanismes de la finance.

L'investissement est également associé dans l'esprit du plus grand nombre à la notion de risque non maîtrisé, et vu comme nécessitant des sommes élevées : 81% des sondés craignent de perdre tout leur investissement et évaluent en moyenne la somme minimale pour investir à 8721 euros.