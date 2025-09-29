Etsy et Shopify progressent grâce au partenariat de paiement instantané ChatGPT

29 septembre - ** Les actions des plateformes de vente en ligne Etsy ETSY.O et Shopify SHOP.TO augmentent respectivement de 7,3 % et de 4,5 %

** OpenAI annonce un partenariat avec Etsy et Shopify afin de mettre en place un système de paiement instantané pour les achats effectués via ChatGPT

** La fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs américains de ChatGPT Pro, Plus et Free, leur permettant d'effectuer des achats directement dans ChatGPT

** Les commerçants devront payer à OpenAI une redevance sur les achats effectués, mais les utilisateurs n'auront rien à débourser

** Jusqu'à la dernière clôture, Etsy et Shopify avaient augmenté de 27,8 % et 31,9 % depuis le début de l'année, respectivement