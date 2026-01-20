Ethos Technologies et ses bailleurs de fonds souhaitent lever 210,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Ethos Technologies et certains de ses actionnaires actuels visent à lever jusqu'à 210,5 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis, a indiqué mardi la société technologique spécialisée dans l'assurance-vie.