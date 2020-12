Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ethiopie-Des manifestations dans la capitale du Tigré, dit le chef des rebelles Reuters • 04/12/2020 à 12:18









* La capitale du Tigré aux mains des troupes éthiopiennes depuis le week-end * Les dirigeants du TPLF, réfugiés dans les montagnes, font de la résistance * Le Premier ministre Abiy promet la paix et l'aide au Tigré ADDIS-ABEBA, 4 décembre (Reuters) - Le chef des rebelles du Tigré, Debretsion Gebremichael, a fait état vendredi de manifestations à Mekele, la capitale de la région dissidente éthiopienne reprise par les forces gouvernementales le week-end dernier au terme d'un mois d'affrontements. Des images de la télévision publique à Mekele montrent cependant des personnes en train de faire leurs courses ou assises sur des tabourets. L'administrateur provisoire du Tigré, Mulu Nega, nommé par le pouvoir central, a de son côté déclaré que la paix était revenue dans la région. Les forces du Front de Libération du peuple du Tigré (TPLF)sont entrées en guerre le 4 novembre contre le gouvernement fédéral d'Addis-Abeba qui a ordonné à l'armée d'intervenir dans cette région du nord du pays pour y rétablir l'état de droit, après avoir imputé l'attaque d'une base gouvernementale aux forces locales. Il est difficile de vérifier les assertions d'un camp ou de l'autre étant donné que tous les accès téléphoniques et internet à la région sont coupés. On estime cependant que les affrontements ont fait des milliers de morts et poussé plus de 45.000 personnes à se réfugier au Soudan voisin. Les dirigeants du TPLF, qui bénéficient d'un fort soutien local depuis des années, semblent s'être réfugiés dans les zones montagneuses de la région pour préparer la résistance. Dans un message adressé à Reuters par SMS, Debretsion Gebremichael a fait état de manifestations populaires à Mekele, une ville de 500.000 habitants, pour protester, dit-il, contre le pillage mené par les soldats érythréens. "Les soldats érythréens sont partout", a-t-il dit, réitérant ses accusations selon lesquelles le président érythréen Isaias Afwerki a envoyé des troupes dans le Tigré pour soutenir le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. L'Ethiopie comme l'Erythrée rejettent ces accusations. "Nos habitants de la ville protestent contre leur pillage. Nous avons des prisonniers, mais nous rassemblerons plus de preuves", a-t-il ajouté. Debretsion Gebremichael n'a fourni aucune preuve de pillage ou de la présence de soldats érythréens. La porte-parole d'Abiy Ahmed, Billene Seyoum, a déclaré qu'elle ne ferait aucun commentaire sur les SMS invérifiables de Debretsion Gebremichael. Elle avait précédemment déclaré que "suivre et répondre aux nombreux fantasmes d'une clique criminelle n'était pas l'objectif du gouvernement". L'Ethiopie et les Nations Unies ont conclu mercredi un accord pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Tigré Mulu Nega a déclaré que le gouvernement central acheminait l'aide dans l'ouest du Tigré, notamment les villes de Humera, Dansha et Mai Kadra. "Notre priorité dans la région est maintenant de restaurer la paix, la stabilité et l'ordre", a-t-il déclaré. (Bureau d'Addis-Abeba, avec David Lewis à Nairobi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

