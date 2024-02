ETF UCITS actions : les stratégies axées sur les actions américaines privilégiées (Amundi)

Au niveau sectoriel, les investisseurs ont augmenté leurs expositions aux valeurs technologiques (+1,1 milliard d'euros) à l'instar de la tendance observée au niveau mondial. "Les ‘magnificent seven' continuent de bien performer malgré des niveaux de valorisation particulièrement élevées", souligne le gestionnaire d'actifs. Les ETF exposés au secteur de la santé ont enregistré une collecte nette de 0,6 milliard.

Les marchés émergents quant à eux affichent une décollecte de 0,3 milliard d'euros, qui "peut notamment s'expliquer par une décollecte en Chine et un renforcement des positions sur les autres marchés émergents".

En revanche, les ETF UCITS actions exposés aux marchés européens ont enregistré 0,7 milliard d'euros de décollecte. Pour Amundi, cela traduit "un sentiment plus favorable pour le marché américain qu'européen où la reprise est susceptible d'être perturbée par l'évolution de la conjoncture et les communications de la BCE".

