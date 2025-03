ETF: "réallocation significative" vers les actions européennes (Amundi)

(AOF) - " Les investisseurs européens en ETF se tournent vers les actions européennes au détriment des actions américaines" constate Amundi dans un bilan mensuel, invoquant "les inquiétudes concernant la valorisation élevée des actions américaines et les décisions prises par Donald Trump ". Les investisseurs ont alloué " près de 10 milliards d'euros aux ETF UCITS actions européennes et retiré 400 millions d'euros des ETF offrant une exposition aux actions américaines ".

Les actions européennes ont représenté " près d'un tiers des souscriptions totales en février ", tandis que la collecte totale en février 2025 a été " plus de deux fois supérieure à celle de février 2024 ".

Alors qu'en 2024 les actions américaines représentaient " plus de la moitié des flux ", le marché des ETF UCITS a collecté 33,5 milliards d'euros en février, soit une augmentation de 16% par rapport à janvier 2025 et " plus de deux fois supérieure à la collecte de février 2024 ".

Les ETF Ucits obligataires ont enregistré une collecte de 8,5 milliards d'euros, dont 3,4 milliards d'euros alloués aux obligations d'entreprises de type investment grade.