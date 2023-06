ETF : les encours devraient encore doubler d'ici à 2027 (JP Morgan Asset Management)

(AOF) - " Fin 2022, le marché mondial des ETF avait atteint 11 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et si la croissance se poursuit au rythme actuel, les encours devraient encore doubler d'ici à 2027 grâce notamment à plusieurs facteurs parmi lesquels une utilisation croissante des ETF actifs, l’essor des ETF obligataires et l’ESG ", souligne Alfred Le Léon, responsable de la distribution d'ETF pour la France chez JP Morgan Asset Management.

Si l'on s'arrête sur ce premier facteur, plusieurs études publiées récemment s'accordent sur le fait que cette dynamique concernant les ETF actifs devrait se poursuivre.

Ainsi, selon le Brown Brothers Herriman (BBH) 2023 Global ETF Investor Survey, 32% des investisseurs européens prévoient d'augmenter leur allocation en ETF actifs cette année. L'étude de PwC intitulée "ETFs 2027 : A world of new possibilities" va dans le même sens : 30% des acheteurs d'ETF en Europe s'attendent à une croissance importante des ETF actifs au cours des deux ou trois prochaines années.

En effet, le marché des ETF actifs a connu d'importantes innovations ces dernières années. 18 émetteurs proposent désormais des ETF actifs au format UCITS, avec plus de 70 véhicules disponibles à ce jour (source : ETFbook au 31 mars 2023).

L'obligataire reste la classe d'actifs privilégiée dans le cadre de l'utilisation de la gestion active au format ETF, puisqu'elle concentre 47% du marché. Avec l'arrivée sur le marché d'un plus grand nombre de fournisseurs d'ETF actifs, les stratégies disponibles se sont multipliées permettant ainsi aux investisseurs d'accéder à un vaste univers d'investissement.

En 2022, 60% des flux nets en faveur d'ETF UCITS ont été investis dans des stratégies ESG. Il semble clair que l'investissement ESG continuera d'être l'un des principaux moteurs des allocations en ETF.

" La dynamique de collecte sur les ETFs actifs semble s'inscrire dans la durée. Qu'il s'agisse du segment action ou obligataire, il existe un nombre croissant de supports pour des investisseurs de plus en plus nombreux. L'implémentation de critères ESG à travers les stratégies de gestion active au format ETF apparaît de plus en plus populaire et devrait également constituer un facteur significatif de la collecte sur ces véhicules ", explique Alfred Le Léon.