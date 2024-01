ETF Bitcoin : 2,8 milliards de décollecte pour Grayscale

(AOF) - Les 9 ETF lancés sur le bitcoin au comptant ont collecté environ 4 milliards de dollars lors de leurs six premiers jours de cotation, selon les données de Bloomberg Intelligence citées par le Wall Street Journal. Sur ce total, les fonds de BlackRock et de Fidelity Investments ont chacun attiré plus d'un milliard de dollars. En revanche, Grayscale dont une victoire en justice contre la Sec a conduit à l’autorisation des ETF Bitcoin, a enregistré 2,8 milliards de décollecte. Le fonds bitcoin de Grayscale reste le plus important avec 22,9 milliards de dollars d'actifs à la date de vendredi.

"À l'avenir, nous pensons que les flux et les actifs totaux seront concentrés sur quelques structures (BlackRock et Fidelity par exemple) et seront inférieurs aux dizaines de milliards de nouveaux actifs nets que certaines estimations prévoient", a indiqué JPMorgan dans une note consacrée à Coinbase.

Après avoir dépassé un court moment les 49000 dollars à la suite du lancement des ETF Bitcoin, le Bitcoin est repassé aujourd'hui sous les 39000 dollars.