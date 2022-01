États-Unis : priorité à la stabilité des prix

Jerome Powell a promis devant le Sénat de tout mettre en oeuvre au cours de son second mandat pour empêcher l'inflation de s'enraciner. (© G. Images/AFP)

Alors que l’inflation s’envole, la Réserve fédérale fera le nécessaire pour y faire face.

Jerome Powell, le président de la Fed, serait-il le meilleur ami des Bourses américaines, comme l’a été Mario Draghi pour les marchés européens lorsqu’il était à la tête de la Banque centrale européenne ?

Alors que les investisseurs se perdaient en conjectures devant l’embardée des prix aux États-Unis, «JPow», comme le surnomme son fan-club sur Twitter, a tout fait pour les rassurer.

Lors de son audition devant le Sénat, dans le cadre de sa nomination à un second mandat de quatre ans, il a confirmé que la Fed s’apprêtait à entamer la normalisation de sa politique monétaire.

Inflation persistante

À ses yeux, l’économie américaine, en phase de reprise, n’a «plus besoin et ne veut plus» de politiques ultra-accommodantes, justifiées jusqu’à présent par la crise sanitaire. Certes, l'inflation plus persistante que prévu fait peser «une menace grave» sur la reprise du marché de l'emploi, mais il a promis de mettre tout en œuvre pour empêcher celle-ci de s’enraciner. «Si nous devons relever les taux davantage sur la durée, nous le ferons.» Et d’assurer : retrouver une stabilité des prix est «en haut de la liste des priorités».

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Jerome Powell a aussi indiqué que la Fed pourrait commencer à réduire cette année la taille de son bilan, lesté de 8.770 milliards de dollars d’obligations, soit un doublement depuis