 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Etats-Unis: Hausse des inscriptions au chômage à 210.000
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 14:47

L'économie agricole américaine est de plus en plus fragilisée par la hausse des coûts et la disparition d'emplois

L'économie agricole américaine est de plus en plus fragilisée par la hausse des coûts et la disparition d'emplois

‌Les inscriptions au chômage ​ont augmenté aux Etats-Unis lors de la ​semaine au 21 mars, à ​210.000 contre ⁠205.000 la semaine précédente, ‌a annoncé jeudi le département du ​Travail. ‌Cette progression est en ⁠ligne avec les attentes des économistes.La moyenne ⁠mobile ‌sur quatre semaines s'établit ⁠à 210.500 ‌contre 210.750 la ⁠semaine précédente. Le nombre ⁠de ‌personnes percevant régulièrement des ​indemnités ‌s'est élevé à 1,819 million lors de ​la semaine au 14 ⁠mars (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,851 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Diana ​Mandiá)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank