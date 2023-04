Etats-Unis, Europe, Japon, marchés émergents… Une semaine riche en nouvelles

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Augmentation de la production industrielle en Europe, décélération de l'inflation aux Etats-Unis, poursuite de la progression des marchés d'actions… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Cette semaine a été riche en nouvelles sur le front de l'inflation aux États-Unis : l'inflation globale selon l'indice des prix à la consommation (IPC) est passée de 6 % en février à 5% en mars, en raison de forts effets de base sur l'énergie, tandis que l'inflation sous-jacente est passée de 5,5 % à 5,6 %. C'était la première fois que le chiffre de base en glissement annuel était supérieur à l'inflation globale depuis janvier 2021 et, selon nos anticipations, cela persistera pendant les prochains mois, car l'inflation sous-jacente se révélera plus rigide que l'inflation globale. Le rapport de l'indice des prix à la production (IPP) a également corroboré l'opinion selon laquelle les pressions inflationnistes de la chaîne de valeur continuent de s'atténuer.

Sur le front européen, après de bonnes nouvelles du côté de la confiance des investisseurs, les données concrètes ont également été positives. La production industrielle de la zone euro a ainsi augmenté de 1,5 % en glissement mensuel en février. Cela fait suite à une révision à la hausse de 1% en janvier, passant à un taux de croissance de 2 % en glissement annuel, avec une tendance positive commune dans les principales économies de la région. Cela conforte l'opinion selon laquelle l'activité a été plus résiliente que prévu au 1er trimestre de l'année, notamment grâce à la baisse des prix de l'énergie.

Au Japon, le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda a tenu une conférence de presse lors de son investiture déclarant qu'il convenait de poursuivre les mesures actuelles d'assouplissement monétaire à grande échelle et a indiqué qu'il n'envisageait pas de modifier le plan d'action pour le moment. Cela remet en question notre point de vue selon lequel la réduction du contrôle de la courbe des taux surviendrait plus rapidement et plus tôt, avec une prochaine étape imminente en avril.

Sur le front des marchés émergents, l'inflation en Inde pour le mois de mars indique une large baisse au niveau annuel, à la fois pour l'inflation globale (5,7 % contre 6,4 %) et sous-jacente (après 6 mois, enfin en dessous de 6 % à 5,8 %). La baisse a été généralisée dans l'ensemble des composantes de l'inflation, la contribution des prix alimentaires passant de 2,9 % à 2,3 % (sur 5,7 % en glissement annuel). Les exportations chinoises ont fait preuve d'une résilience surprenante en mars, rebondissant à 14,8 % en glissement annuel contre -1,3 % en glissement annuel le mois précédent. La hausse a été menée par la demande de l'Amérique latine et de l'Asie, tandis que les expéditions vers les États-Unis sont restées faibles.

