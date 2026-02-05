 Aller au contenu principal
Estee Lauder revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de cosmétiques Estee Lauder EL.N a relevé ses prévisions de ventes annuelles jeudi, pariant sur une amélioration des ventes en Chine et sur les bénéfices des plans de redressement du directeur général Stéphane de La Faverie.

La société s'attend à ce que les ventes nettes annuelles augmentent de 3 % à 5 %, contre une fourchette précédente de 2 % à 5 %.

