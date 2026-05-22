Estée Lauder renonce à Puig et choisit de poursuivre son redressement seul

Le rapprochement entre Estée Lauder et Puig n'aura finalement pas lieu. Les deux groupes ont annoncé jeudi soir mettre fin à leurs discussions, ouvertes depuis mars autour d'une fusion qui aurait donné naissance à l'un des plus grands groupes de beauté premium au monde.

Dans leurs communiqués respectifs, les deux entreprises ont adopté un ton similaire. Elles ont confiance en leur capacité à avancer seuls. Estée Lauder affirme vouloir rester concentré sur son plan de transformation "Beauty Reimagined", tandis que Puig insiste sur la solidité de sa stratégie, de sa croissance et de son bilan.

Un projet ambitieux mais complexe

Depuis l'annonce des discussions, le projet divisait les analystes. Sur le papier, l'opération a du sens. Puig aurait pu apporter à Estée Lauder des marques en croissance comme Charlotte Tilbury, tout en renforçant sa position face à L'Oréal.

Mais la fusion soulevait aussi des interrogations. Estée Lauder est déjà engagé dans une phase de redressement après plusieurs années difficiles avec le ralentissement de la demande en Chine, la faiblesse du travel retail et de la beauté prestige.

Plusieurs analystes estimaient donc qu'ajouter une opération de cette taille risquait de détourner le groupe de cette priorité.

Selon Jefferies, les investisseurs s'interrogaient aussi sur l'intérêt réel du rapprochement. L'opération aurait surtout renforcé l'exposition d'Estée Lauder aux parfums et aux soins premium, deux segments qui commencent à ralentir après plusieurs années porteuses.

Priorité au redressement

L'abandon du rapprochement permet à Estée Lauder de rester concentré sur ses objectifs de redressement, dont un retour à la croissance organique et une amélioration des marges.

"Nous sommes plus optimistes que jamais quant à notre capacité à libérer une valeur à long terme significative grâce à Beauty Reimagined, et nous restons concentrés sur l'accélération de ces progrès." a notamment déclaré le directeur général Stéphane de La Faverie.

Le groupe insiste sur les progrès de son plan stratégique "Beauty Reimagined", présenté comme déjà bien engagé et générant des résultats positifs. Estée Lauder met en avant son nouveau modèle opérationnel "One ELC", censé accélérer l'innovation et mieux concentrer les investissements sur les activités les plus porteuses.

Parallèlement, le groupe a aussi annoncé qu'il continuerait d'évaluer son portefeuille, évoquant de potentielles acquisitions ou des cessions d'actifs.

Puig défend sa trajectoire indépendante

Côté Puig, le groupe espagnol a surtout cherché à rassurer sur la continuité de sa trajectoire. Le directeur général José Manuel Albesa a rappelé que le groupe avait respecté ses objectifs depuis son introduction en Bourse, avec une amélioration des marges et un renforcement du bilan.

Puig précise également vouloir conserver une approche "sélective" des acquisitions à l'avenir, tout en restant focalisé sur la croissance rentable de son portefeuille de marques.

Après plusieurs années d'euphorie dans la beauté premium, les groupes privilégient aujourd'hui la discipline financière et les acquisitions ciblées plutôt que les grandes opérations transformatrices.

Alors qu'Estée Lauder bondissait d'environ 10% en after-market à Wall Street, Puig chutait de près de 12%, à l'ouverture de la Bourse de Madrid.