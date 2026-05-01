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Estée Lauder prévoit un CA annuel solide avec les effets du plan de redressement
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 13:37

Estée Lauder EL.N a annoncé vendredi anticiper une forte croissance organique de ses ventes annuelles après avoir dépassé les attentes au premier trimestre, signe que le redressement du groupe commence à porter ses fruits, ce qui a fait bondir son titre de près de 12% avant l’ouverture de la Bourse de New York.

La stratégie d’Estée Lauder, axée sur le lancement de produits haut de gamme, la rationalisation de la chaîne d’approvisionnement et l’accélération de l’innovation et du marketing dans le cadre du plan "Beauty Reimagined", a contribué à relancer les ventes sur des marchés clés du luxe, notamment en Chine et en Europe.

Le groupe, qui est en discussions en vue d'une fusion avec Puig PUIGb.MC , propriétaire de Jean Paul Gaultier, table désormais sur une croissance organique des ventes nettes d'environ 3%, soit dans le haut de sa fourchette précédente.

Le géant américain des cosmétiques a toutefois précisé que ses prévisions actuelles reposaient sur l'hypothèse d'une absence de détérioration de la situation géopolitique ou de ses effets associés, notamment en matière de droits de douane et du moral des consommateurs, ainsi que de perturbations de l’activité au Moyen-Orient au-delà de mai 2026.

Estée Lauder a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 3,71 milliards de dollars (3,16 milliards d'euros), contre 3,69 milliards attendus par les analystes, selon les données LSEG.

Le groupe a également revu à la hausse son objectif de suppression d’emplois, désormais compris entre 9.000 et 10.000 postes, contre une fourchette précédente de 5.800 à 7.000.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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