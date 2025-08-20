 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Estée Lauder, Intel, Lowe's, Target...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 20/08/2025 à 14:54

(AOF) - Analog Devices

Analog Devices a fait état au troisième trimestre d'un chiffre d'affaires en augmentation de 25% sur un an à 2,88 milliards de dollars. Le résultat opérationnel est en hausse de 67% à 818 millions de dollars. Le bénéfice net s'élève à 518 millions de dollars contre 1,47 milliard de dollars il y a un an. Le bénéfice dilué par action a progressé de 32% à 1,04 dollar. Pour le quatrième trimestre se terminant en octobre, Analog Devices cible un bénéfice ajusté par action allant de 2,12 à 2,32 dollars. Les revenus sont attendus entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars.

Estée Lauder

Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires d'Estée Lauder recule de 8% à 14,32 milliards de dollars. Le groupe de cosmétiques affiche une perte opérationnelle de 785 millions de dollars contre un bénéfice opérationnel de 970 millions de dollars un an auparvant. La marge opérationnelle a diminué de 5,5% contre une hausse de 6,2% sur l'exercice précédent. La société enregistre une perte nette dilué par action ordinaire de 3,15 dollars contre un bénéfice net de 1,08 dollars l'année précédente.

Estée Lauder a annoncé que Dana Strong et Annabelle Yu Long ont été nommées par le conseil d’administration pour être élues administratrices lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 13 novembre 2025. Ces nominations doivent encore être ratifiées par ses actionnaires lors de cette assemblée. Dana Strong est actuellement CEO de Sky, opérateur de télévision par satellite qui fait partie du groupe Comcast, où elle supervise une vaste activité de médias et de divertissement dans six pays d'Europe.

Intel

Le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a confirmé des discussions d'investissement entre le gouvernement et Intel. Il précise que les États-Unis veulent une participation au capital du fabricant mondial de semi-conducteurs en échange de subventions. Lutnick a déclaré hier que l'État n'aurait pas de droits de vote dans l'entreprise. "Ce n'est pas de la gouvernance, nous convertissons juste ce qui était une subvention sous Biden en équité ", a-t-il déclaré dans une interview sur CNBC.

Lowe's

Lowe's, dont le titre avance de 5% en avant-Bourse, a annoncé avoir conclu un accord pour racheter le distributeur de produits d'aménagement intérieur Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars. L'enseigne de magasins de bricolage a, par ailleurs, déclaré s'attendre pour l'ensemble de l'année 2025, à un chiffre d'affaires total compris entre 84,5 et 85,5 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à sa fourchette précédente de 83,5 à 84,5 milliards de dollars.

Target

Target a nommé Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell, " Mon objectif numéro un est de nous ramener sur la voie de la croissance ", a déclaré le nouveau DG de Target qui a fait état d'un chiffre d'affaires net de 25,21 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. Celui-ci dépasse les estimations : 24,93 milliards de dollars. La fréquentation des magasins s'est quant à elle améliorée, passant d'une baisse de 2,4% à un repli de 1,3% au deuxième trimestre.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

