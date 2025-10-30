Estee Lauder dépasse les estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Estee Lauder EL.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi, signe que le redressement opéré par le directeur général Stéphane de La Faverie commence à porter ses fruits, avec une amélioration des parts de marché dans des régions telles que le Japon et l'Amérique du Nord.

La société a enregistré des ventes trimestrielles de 3,48 milliards de dollars, contre une estimation de 3,38 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.