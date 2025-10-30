 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 144,25
-0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Estee Lauder dépasse les estimations de ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Estee Lauder EL.N a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi, signe que le redressement opéré par le directeur général Stéphane de La Faverie commence à porter ses fruits, avec une amélioration des parts de marché dans des régions telles que le Japon et l'Amérique du Nord.

La société a enregistré des ventes trimestrielles de 3,48 milliards de dollars, contre une estimation de 3,38 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
97,370 USD NYSE -1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank