Estée Lauder conclut un accord à l'amiable de 210 millions de dollars concernant ses pratiques commerciales en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails de l'accord, le démenti des faits reprochés et le contexte dans les paragraphes 2 à 10) par Jonathan Stempel

Estée Lauder EL.N a conclu un accord à l'amiable de 210 millions de dollars dans le cadre d'un procès accusant le géant des cosmétiques d'avoir trompé ses actionnaires en dissimulant sa dépendance excessive à l'égard de ventes irrégulières sur le marché gris en Chine.

Un accord préliminaire, entièrement en espèces, concernant le recours collectif proposé a été déposé jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan et doit être approuvé par le juge fédéral Arun Subramanian.

L'affaire concernait une pratique connue sous le nom de “daigou”, dans laquelle des revendeurs achètent des produits de luxe à des prix bas en franchise de droits et les revendent aux consommateurs à des prix inférieurs à ceux du marché.

Les actionnaires ont déclaré que la société dépendait fortement du daigou, en particulier dans la province de Hainan, après le début de la pandémie de COVID, et qu'elle avait attendu trop longtemps avant de révéler à quel point la répression menée par le gouvernement chinois en janvier 2022 contre cette pratique nuisait aux ventes. Ils ont déclaré que la société basée à New York avait dissimulé la vérité jusqu'au 1er novembre 2023, provoquant une chute de 19% de son action et effaçant environ 8,7 milliards de dollars de valeur boursière.

Estée génère environ un cinquième de son chiffre d'affaires en Chine continentale.

La société a nié toute faute en acceptant de conclure un accord et a déclaré que l'assurance couvrirait une partie des frais de règlement.

Estee n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Subramanian avait rejeté la demande d'Estee visant à faire rejeter la plainte en mars 2025, reprochant à la société de vanter les raisons de son succès “tout en omettant les éléments de vérité qu'elle jugeait gênants”.

Les actionnaires sont menés par trois fonds de pension publics du Michigan. Selon les documents judiciaires, leurs avocats prévoient de réclamer jusqu’à 32% du fonds de règlement, soit 67,2 millions de dollars, à titre d’honoraires.