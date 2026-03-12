Estée Lauder attaque en justice la parfumeuse Jo Malone pour rupture de contrat
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:10
Le groupe de cosmétiques américain justifie le lancement de son action en justice par des motifs de violation de marque, de tromperie commerciale ( passing off ) et de rupture de contrat.
Estée Lauder rappelle que lors de la vente de sa marque, en 1999, Jo Malone avait accepté des conditions contractuelles précises, notamment celle de ne pas utiliser le nom "Jo Malone" dans certains contextes commerciaux, en particulier pour la commercialisation de parfums, en échange d'une compensation financière.
"L'utilisation par Mme Malone du nom "Jo Malone" dans le cadre de projets commerciaux récents va au-delà de cet accord juridique et nuit au capital de marque unique de Jo Malone London", a déclaré dans un courriel un porte-parole d'Estée Lauder contacté par Zonebourse.
Une collaboration avec Zara au coeur du différend
Ces poursuites interviennent alors que Zara commercialise, depuis la fin de l'année 2023, une collection de parfums féminins reposant sur des fragrances composées par Jo Malone.
Estée Lauder, qui souligne avoir investi massivement depuis 25 ans pour bâtir l'identité mondiale de Jo Malone London, précise que ses plaintes visent Jo Loves Limited et Jo Loves (Wholesale) Limited, les sociétés de la femme d'affaires, mais aussi ITX UK Limited, anciennement connue sous la dénomination de Zara UK Limited.
Tout en affirmant respecter le droit de l'entrepreneuse à poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles, Estée Lauder rappelle que les obligations contractuelles ne sauraient être ignorées et indique qu'il entend protéger ses investissements historiques en cas de manquement à ces engagements.
A la Bourse de New York, l'action Estée Lauder chutait de 4,8% jeudi matin, sous-performant largement un indice S&P 500 en repli de 1,5%. Le titre perd désormais 16,8% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|86,820 USD
|NYSE
|-5,15%
A lire aussi
-
Stellantis envisage des accords avec des constructeurs automobiles chinois pour consolider sa position en Europe, rapporte Bloomberg News jeudi. Des dirigeants de Stellantis ont rencontré des représentants de Xiaomi et Xpeng pour évoquer des options ... Lire la suite
-
La société de biotechnologie Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique de formaliser ... Lire la suite
-
Elle traverse la rue comme une ombre, le visage ruisselant de larmes: "nous voulons juste vivre en paix". A Aïcha Bakkar, quartier populaire de Beyrouth bombardé par Israël mercredi, de nombreux habitants accusent le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans "la ... Lire la suite
-
Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées. Précisant que Copilot Health ne remplace ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer