 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Estée Lauder attaque en justice la parfumeuse Jo Malone pour rupture de contrat
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:10

Estée Lauder a confirmé jeudi avoir engagé des poursuites judiciaires devant les tribunaux britanniques afin de protéger la propriété intellectuelle de sa marque de parfums Jo Malone London, une procédure qui vise la fondatrice de la marque, Jo Malone, ainsi que plusieurs de ses sociétés.

Le groupe de cosmétiques américain justifie le lancement de son action en justice par des motifs de violation de marque, de tromperie commerciale ( passing off ) et de rupture de contrat.

Estée Lauder rappelle que lors de la vente de sa marque, en 1999, Jo Malone avait accepté des conditions contractuelles précises, notamment celle de ne pas utiliser le nom "Jo Malone" dans certains contextes commerciaux, en particulier pour la commercialisation de parfums, en échange d'une compensation financière.

"L'utilisation par Mme Malone du nom "Jo Malone" dans le cadre de projets commerciaux récents va au-delà de cet accord juridique et nuit au capital de marque unique de Jo Malone London", a déclaré dans un courriel un porte-parole d'Estée Lauder contacté par Zonebourse.

Une collaboration avec Zara au coeur du différend

Ces poursuites interviennent alors que Zara commercialise, depuis la fin de l'année 2023, une collection de parfums féminins reposant sur des fragrances composées par Jo Malone.

Estée Lauder, qui souligne avoir investi massivement depuis 25 ans pour bâtir l'identité mondiale de Jo Malone London, précise que ses plaintes visent Jo Loves Limited et Jo Loves (Wholesale) Limited, les sociétés de la femme d'affaires, mais aussi ITX UK Limited, anciennement connue sous la dénomination de Zara UK Limited.

Tout en affirmant respecter le droit de l'entrepreneuse à poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles, Estée Lauder rappelle que les obligations contractuelles ne sauraient être ignorées et indique qu'il entend protéger ses investissements historiques en cas de manquement à ces engagements.

A la Bourse de New York, l'action Estée Lauder chutait de 4,8% jeudi matin, sous-performant largement un indice S&P 500 en repli de 1,5%. Le titre perd désormais 16,8% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
86,820 USD NYSE -5,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis à l'entrée de l'usine de l'entreprise à Hordain
    Stellantis discute avec des constructeurs chinois pour se renforcer en Europe selon Bloomberg
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:24 

    ​Stellantis envisage des accords avec des ​constructeurs automobiles ​chinois pour ⁠consolider sa ‌position en Europe, rapporte Bloomberg ​News ‌jeudi. Des dirigeants ⁠de Stellantis ont rencontré ⁠des ‌représentants de Xiaomi ⁠et ‌Xpeng ⁠pour évoquer des options ... Lire la suite

  • Le logo d'Astra Zeneca est photographié à Bruxelles
    Abivax dément les rumeurs de rachat par AstraZeneca
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:21 

    La société de biotechnologie ‌Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle ​a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique ​de formaliser ... Lire la suite

  • Une femme se fraie un chemin dans les décombres d'un immeuble où des secouristes interviennent après une frappe aérienne israélienne dans le quartier d'Aïcha Bakkar à Beyrouth, le 11 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    "La guerre de trop": au Liban, la colère monte contre le Hezbollah
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:06 

    Elle traverse la rue comme une ombre, le visage ruisselant de larmes: "nous voulons juste vivre en paix". A Aïcha Bakkar, quartier populaire de Beyrouth bombardé par Israël mercredi, de nombreux habitants accusent le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans "la ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    Microsoft lance Copilot Health
    information fournie par Zonebourse 12.03.2026 17:05 

    Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées. Précisant que Copilot Health ne remplace ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank