Est-ce que Tesla va remonter ?

En l’espace de quelques mois, le titre Tesla a chuté de près de 55 % en Bourse.

Alors que le groupe Tesla est un symbole de l'innovation technologique et l'action Tesla un modèle de performance en Bourse, la société traverse une période de turbulences inédites. En l'espace de quelques mois, le titre Tesla a chuté de près de 55 % en Bourse. Ce recul spectaculaire s'inscrit dans un contexte où les pressions macro-économiques, les inquiétudes sur le maintien de la demande de véhicules électriques et les controverses entourant Elon Musk ne cessent d'alimenter les incertitudes.

Dans cet article, nous analyserons les causes de la chute de l'action Tesla en Bourse. Nous réaliserons aussi une analyse fondamentale et chartiste des cours de Bourse Tesla, et nous tenterons de savoir s'il faut voir dans la dégringolade de l'action Tesla une opportunité d'investissement ou, au contraire, un avertissement à prendre au sérieux. Nous verrons également comment investir en Bourse et trader l'action Tesla pour profiter de la volatilité du titre.

Pourquoi Tesla chute en Bourse ?

Depuis son sommet à 488 $ atteint le 18 décembre 2024, l'action Tesla (TSLA) a connu une descente vertigineuse, perdant près de 55 % de sa valeur pour s'établir à 220 $ le 11 mars 2025. Cette correction brutale interroge et inquiète les investisseurs, nous allons donc vous expliquer les raisons de cette chute des prix de l'action Tesla.

Les raisons macroéconomiques de la débâcle de Tesla

Plusieurs facteurs économiques et macroéconomiques ont pesé lourdement sur l'action Tesla ces derniers mois. Tout d'abord, bien que la FED ait commencé à baisser ses taux d'intérêt le 27 septembre 2024, les taux d'intérêt restent encore élevés, sans oublier que le retour de la hausse de l'inflation aux États-Unis éloigne la possibilité de nouvelles baisses des taux. De plus, la politique de taxe d'importation implémenté par Donald Trump devrait accentuer l'inflation et peut-être même enterrer l'idée d'un retour des taux d'intérêt directeurs à des niveaux intéressant pour les marchés boursiers.

Comme les investisseurs privilégient toujours les actifs moins risqués quand c'est possible, les valeurs de croissance en Bourse sont pénalisées au profit des placements de taux.

Ensuite, le ralentissement de la demande pour les véhicules électriques a aussi joué un rôle clé. Après des années d'essor fulgurant, le marché montre des signes de saturation, en particulier aux États-Unis et en Europe. Les consommateurs boudent de plus en plus les voitures électrique à cause des prix élevés des véhicules électriques et du manque d'infrastructures de recharge. De plus, la fin progressive des subventions gouvernementales dans plusieurs pays (notamment aux USA depuis le début de la présidence de Donald Trump) rend ces véhicules moins attractifs.

Enfin, la montée en puissance de la concurrence, notamment des constructeurs chinois comme BYD, ainsi que des acteurs historiques comme Volkswagen et Ford, a accru la pression sur Tesla. Pour rester compétitif, Tesla a dû baisser ses prix à plusieurs reprises, ce qui a rogné ses marges et inquiété les investisseurs sur sa rentabilité future.

En résumé, une conjoncture économique défavorable, combinée à une demande en perte de vitesse et une concurrence accrue, ont fragilisé l'action Tesla, expliquant en grande partie le plongeon de l'action Tesla en Bourse.

Les polémiques autour d'Elon Musk

Si l'environnement économique défavorable a largement contribué à la chute de l'action Tesla, les polémiques entourant Elon Musk sont également responsables de la forte chute des prix de l'action Tesla. Depuis son entrée au gouvernement à la suite de l'élection de Donald Trump en 2024, Elon Musk s'est retrouvé au cœur de plusieurs controverses qui ont choqué l'opinion publique et nuit à l'image de Tesla.

L'événement le plus marquant fut sans doute son salut nazi lors d'une conférence officielle, un geste qui a immédiatement provoqué un tollé mondial. Bien qu'Elon Musk ait tenté de justifier son action par une « mauvaise interprétation », les dégâts étaient faits.

En parallèle, sa décision de procéder à un licenciement massif des fonctionnaires américains, sous prétexte de réduire les dépenses publiques et d'optimiser l'efficacité du gouvernement, a suscité une immense colère. Cette mesure brutale a non seulement provoqué une crise sociale aux États-Unis, mais aussi déclenché un vaste mouvement de boycott contre Tesla. De nombreux consommateurs ont décidé de ne plus acheter de véhicules de la marque, associant Tesla aux prises de position controversées de son dirigeant.

Ces polémiques ont exacerbé la méfiance des investisseurs, qui s'inquiétaient déjà de la situation financière du constructeur. En conclusion, l'action Tesla déjà fragilisée par la baisse de la demande et la guerre des prix, a vu sa chute s'accélérer sous l'effet de cette mauvaise presse.

La guerre commerciale contre la Chine : une menace pour Tesla

Parmi les différentes Gigafactories de Tesla à travers le monde, celle de Shanghai est l'une des plus productives et stratégiques pour l'entreprise. Cette usine alimente non seulement le marché chinois, mais sert également de hub d'exportation vers l'Europe et d'autres régions du monde. En 2024, elle représentait une part significative de la production totale de Tesla, grâce à une chaîne d'approvisionnement optimisée.

De plus, Tesla est également très dépendant de la Chine pour l'approvisionnement en composants essentiels, notamment les batteries, qui constituent l'élément clé des véhicules électriques. Le constructeur s'appuie fortement sur CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, ainsi que sur d'autres fournisseurs chinois pour des pièces cruciales comme les semi-conducteurs, les systèmes de gestion de l'énergie et certains alliages métalliques utilisés dans le châssis des véhicules.

Dans ce contexte, la guerre commerciale contre la Chine, initiée par Donald Trump depuis son retour à la présidence, représente une très mauvaise nouvelle pour Tesla. Les restrictions sur les importations de composants chinois, les taxes supplémentaires sur les véhicules fabriqués en Chine, et une possible réduction de l'accès de Tesla au marché chinois pourraient sérieusement menacer sa rentabilité et sa capacité de production. Si les tensions entre les États-Unis et la Chine s'aggravent, Tesla pourrait être forcée de réorganiser sa chaîne d'approvisionnement impliquant des coûts plus élevés, ce qui aggraverait la situation financière de Tesla.

L'action Tesla vaut-elle la peine d'être achetée ?

Après la chute récente de l'action Tesla, beaucoup d'investisseurs se demandent si c'est une opportunité d'achat ou si le titre Tesla reste encore trop cher. Pour répondre à cette question, analysons les fondamentaux de l'entreprise.

Tout d'abord, le PER (Price-to-Earnings Ratio) de Tesla est actuellement de 104,48, soit bien au-dessus de la moyenne du secteur automobile, qui se situe autour de 67,54. Cela signifie que les investisseurs paient toujours très cher chaque dollar de bénéfice de Tesla par rapport à ses concurrents. Cette survalorisation montre que le marché anticipe une forte croissance future, mais elle peut aussi rendre l'action Tesla vulnérable à de nouvelles corrections.

Ensuite, l'indicateur Price-to-Book (P/B), qui compare la valeur boursière de l'entreprise à sa valeur comptable, affiche 10,16 pour Tesla, contre 6,69 en moyenne dans l'industrie automobile. Ce ratio suggère que Tesla reste largement surévaluée par rapport à ses actifs réels.

L'indicateur VIS, qui évalue la solidité financière et la dynamique d'une entreprise sur plusieurs critères, ne donne qu'une note de 5 sur 13 à Tesla, ce qui est plutôt mauvais.

Néanmoins, tout n'est pas négatif dans l'analyse des fondamentaux de Tesla. Comme l'illustre le graphique en toile d'araignée ci-dessus, l'entreprise Tesla bénéficie encore d'un bilan solide, avec une profitabilité correcte et surtout une croissance toujours prometteuse grâce à son avance technologique et son expansion dans les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle appliquée aux véhicules autonomes.

En revanche, les deux grandes faiblesses de Tesla restent la gestion de l'entreprise et sa valorisation boursière. Le management d'Elon Musk marqué par des polémiques et des décisions controversées reste un vrai problème. De plus, malgré la correction récente du cours de Bourse, Tesla reste encore cher par rapport aux autres constructeurs automobiles, ce qui limite son attractivité immédiate pour un investisseur axé sur la valeur.

Jusqu'où peut chuter l'action Tesla en 2025 ? Notre avis et analyse technique moyen terme

D'un point de vue technique, la tendance baissière de l'action Tesla est vraiment forte et aucun des précédents niveaux de support n'a réussi à stopper la chute des cours de Bourse Tesla jusqu'à présent. Toutefois, nous arrivons à un niveau potentiellement décisif avec le support des 215 $, qui semble pour l'instant freiner le mouvement baissier.

Si ce support parvient à tenir, nous pourrions assister à un rebond technique de l'action Tesla en direction de la première résistance située à 260 $. Si les cours de Bourse Tesla parviennent à casser cette résistance, un retour vers les 300 $ serait envisageable. Ce niveau est à la fois un seuil psychologique important et une résistance majeure, susceptible de déclencher une forte réaction du marché. Dans un scénario plus optimiste, où les cours de l'action Tesla reprendraient une tendance haussière, la prochaine résistance clé serait à 360 $, qui agirait comme dernière barrière avant un retour vers les 400 $.

À l'inverse, si le support des 215 $ venait à céder, cela ouvrirait la porte à une nouvelle phase de correction du titre Tesla avec un objectif baissier situé autour de 140 $. Ce niveau, qui représenterait une forte zone de support, pourrait alors offrir une opportunité d'achat intéressante pour les investisseurs à long terme.

Analyse graphique de l'action Tesla en Bourse à moyen terme

Source : ProRealTime Web

Source : ProRealTime Web

Comment trader l'action Tesla pour profiter de la volatilité du titre ?

Pour les traders cherchant à faire du trading à court terme sur l'action Tesla, il sera essentiel de surveiller de près le canal de tendance baissier qui s'est formé depuis début mars 2025. Ce canal structure pour l'instant la dynamique baissière, empêchant toute tentative de rebond durable.

Un signal clé à observer sera la cassure du canal par le haut, qui pourrait se produire aux alentours de 245 $ voire 250 $ l'action Tesla (voir trait rouge gras). Si ce niveau venait à être franchi, il s'agirait d'un signal d'achat clair, confirmant un rebond technique de l'action Tesla avec un potentiel retour sur les résistances mentionnées précédemment.

Avant cela, le marché devra d'abord surmonter une première résistance technique autour de 230 $, matérialisée par une ligne de tendance en pointillé rouge. Cette barrière intermédiaire servira de premier test pour évaluer la capacité des acheteurs à reprendre la main.

À l'inverse, on observe également qu'une ligne de tendance haussière commence à se dessiner (trait vert gras). Si cette tendance venait à se confirmer, elle pourrait ouvrir la voie à une sortie du canal baissier par le haut, renforçant ainsi les chances d'un retournement haussier à court terme de l'action Tesla.

En résumé, les niveaux de 230 $ et 245-250 $ seront déterminants dans les prochains jours. Une cassure à la hausse offrirait une opportunité d'achat du titre Tesla pour un rebond rapide, tandis qu'un rejet sur ces niveaux confirmerait la poursuite du mouvement baissier.

Analyse graphique de l'action Tesla en Bourse à court terme

Source : ProRealTime Web

Source : ProRealTime Web

Comment trader et investir dans l'action Tesla en Bourse ?

Pour les investisseurs souhaitant se positionner sur l'action Tesla à long terme, la meilleure stratégie consiste à adopter une approche progressive et disciplinée, en mettant en place un Dollar Cost Averaging (DCA). Cette technique permet d'acheter l'action Tesla par l'intermédiaire d'un plan d'investissement afin de lisser le prix d'entrée et de réduire le risque lié à la volatilité.

Il est également possible d'anticiper les points d'entrée stratégiques en renforçant sa position dans l'action Tesla sur les zones de support précédemment identifiées (215 $ ou, en cas de poursuite de la baisse, autour des 140 $).

Pour investir sur Tesla, deux solutions existent, soit acheter l'action en direct via un courtier en bourse traditionnel (ex : Freedom 24, Interactive Brokers, Boursorama, etc.), soit acheter des fractions d'actions via un neo courtier Bourse (ex : eToro, Trade Republic, XTB, etc.), une solution idéale pour ceux qui souhaitent investir avec un capital réduit.

Pour les traders cherchant à faire du trading sur Tesla, il est essentiel de bien gérer son risque et de ne pas se laisser piéger dans un trade avec levier maintenu plusieurs jours. L'action Tesla étant très volatile, il est préférable de favoriser des positions intraday, quitte à réajuster sa stratégie au jour le jour en fonction des signaux techniques.

Plusieurs outils permettent de mettre en place une stratégie de trading court terme, à savoir les produits dérivés, les options (calls et puts) pour profiter de la volatilité et la direction du marché, et les produits de bourse comme les turbos, warrants ou certificats qui offrent des effets de levier adaptés aux traders actifs.

Quelle que soit la stratégie adoptée, Tesla reste une action à forte volatilité, nécessitant une gestion rigoureuse du risque et une attention particulière aux niveaux techniques évoqués précédemment.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse