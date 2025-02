Est-ce le moment d’investir dans les actions françaises ?

cac40 (Crédits: Adobe Stock - Fokussiert)

Le différentiel de performance entre les grands indices boursiers US et l'indice phare de la Bourse de Paris en 2024 a été de 30 %. C'est absolument considérable. Alors que les marchés actions américains ont été galvanisés à compter de l'automne 2024 par la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, les marchés actions français eux se sont enlisés à compter de juin 2024 en raison de la dissolution de l'Assemblée Nationale et de la majorité introuvable qui fait peser un risque politique sur l'économie française déjà assez mal en point.

La situation peut-elle s'améliorer cette année ? Après la chute du S2 2024, faut-il s'attendre à un rebond au S1 2025 ? Quelles perspectives pour le CAC 40 dans les mois à venir ? Notre avis.

Un regain d'attractivité pour les actions françaises en 2025

L'Europe, en proie au risque politique, qui souffre également d'une croissance faible, voit ses marchés boursiers très fortement décorrélés de l'euphorie boursière américaine. Mais est-ce pour autant réellement justifié. « Il y a trop de pessimisme autour de l'Europe et il pourrait être temps d'investir à nouveau dans la région » déclarait Larry Flink, le CEO de BlackRock à Davos fin janvier 2025. En effet, les entreprises européennes, y compris les entreprises françaises, restent des incontournables dans de nombreux secteurs, voire même des options plus sûres que des entreprises US. C'est par exemple le cas d'Airbus dans l'aéronautique ou bien des géants du luxe comme Hermès.

Il est un peu tôt pour enterrer les entreprises françaises, d'autant que la conjoncture boursière actuelle rend leurs valorisations très attractives, avec des PER particulièrement faibles. Ce ratio cours sur bénéfice permet de déterminer si une société se paie cher en Bourse au regard de son bénéfice par action. Et de nombreuses entreprises françaises sont décotées. Ainsi, le

PER de TotalEnergies avoisine en 2025 les 7,5, quand celui d'Axa se situe aux alentours de 10 ou celui de Sanofi approche les 14.

Et pourtant, depuis le début de l'année 2025, les actions françaises ont déjà considérablement rebondi, après la lourde chute intervenue au deuxième semestre 2024, dans le sillage de la dissolution de l'Assemblée Nationale. En effet, le CAC 40 a perdu plus de 10 % entre mai 2024 et janvier 2025. Cependant, depuis le début de l'année, l'indice phare de la Bourse de Paris affiche une progression notable de plus de 7 %.

Notez toutefois que la volatilité reste importante et que des corrections d'ampleur pourraient survenir.

Mais des risques toujours bien présents

En effet le risque politique est toujours bien présent et de nombreuses décisions ne peuvent être prises. On ne peut que déplorer une instabilité sur les plans réglementaires et fiscaux, ce qui bien sûr déplaît particulièrement aux marchés qui ont horreur de l'inconnu.

On notera également la perte d'attractivité de la France sur le plan international. Depuis la dissolution de l'Assemblée Nationale et la rupture avec le macronisme, les milieux d'affaires sont moins enclins à envisager une implantation en France, ce qui s'explique encore une fois par les interrogations suscitées par l'évolution des politiques fiscales et les changements réglementaires éventuels, quand les États-Unis semblent eux bien plus accueillants pour les

Entreprises.

En outre, la France pour regagner son attractivité a non seulement besoin de stabilité et de politiques pro-business, mais aussi d'un cadre réglementaire plus favorable au niveau européen, par exemple en faisant des progrès dans des domaines clés tels que l'union des marchés de capitaux.

Investir avec succès sur le marché français en 2025 : quelle stratégie adopter ?

En 2025, dans un marché volatil, le stock picking reste la clé. Il conviendra de privilégier de grosses sociétés solides (les fameuses Blue Chips), avec peu d'endettement, un business model qui a fait ses preuves, et qui ont su démontrer leur capacité à dégager des bénéfices dans la durée.

Certains secteurs, jugés plus porteurs, pourront être privilégiés comme la défense, l'électricité, les énergies fossiles. Les évolutions sur le marché du luxe devront également être scrutés, si les résultats de LVMH ont déçu, ils restent de bonne facture.

Attention à bien suivre l'actualité macro-économique qui pourra avoir des retombées significatives sur les marchés boursiers, et notamment la politique de barrières douanières de Donald Trump qui pourrait pénaliser les entreprises françaises qui exportent vers les États-Unis. Il faudra également surveiller l'évolution des taux d'intérêt des banques centrales, une baisse des taux de la BCE sera en effet favorable aux marchés actions français. N'oubliez pas non plus de garder un œil sur la micro, avec des résultats d'entreprises qui ont des incidences majeures sur les cours.