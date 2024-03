Est-ce le moment d’investir dans l’action Renault en 2024 ?

La devanture d'une concession Renault (crédit photo : Adobe Stock / )

Café de la Bourse se penche sur Renault , le groupe automobile français reconnu pour son innovation et son engagement envers une mobilité durable. Découvrez notre analyse sur la mission de l'entreprise Renault, ses activités, sa performance financière, et les perspectives de l'action Renault en Bourse en 2024. Comment trader et investir en Bourse dans les actions Renault en 2024 ?

Qui est Renault ? Mission et ambition du constructeur automobile français

Renault se positionne comme un pionnier de la mobilité du futur, avec une raison d'être centrée sur l'innovation pour rapprocher les gens à travers la mobilité. Cette ambition repose sur une longue histoire de passion pour des véhicules innovants et accessibles, marquant la culture populaire depuis 1898. Renault croit en un progrès responsable, cherchant à concilier la liberté de mouvement avec la préservation de la planète. Le groupe mise sur la diversité, l'inclusion et la sécurité pour façonner une mobilité durable et accessible à tous, s'appuyant sur des partenariats solides et une présence internationale forte.

L'ambition de Renault Group est claire : être à l'avant-garde de la mobilité qui se réinvente, en rendant la mobilité durable et accessible à tous, partout dans le monde. En s'appuyant sur une alliance solide, une stratégie de marque diversifiée, et une approche axée sur l'innovation et la durabilité, le groupe Renault se positionne comme un leader dans la transformation de l'industrie automobile vers un avenir plus vert et connecté.

Quelles est la stratégie de Renault pour dominer le marché automobile en 2024 ?

Renault embrasse la transformation de l'industrie automobile par le biais de son plan stratégique « Renaulution », visant à se positionner comme leader dans les nouvelles chaînes de valeur : électrification, logiciels, nouvelles mobilités, et économie circulaire. Pour cela, le groupe mise sur la spécialisation et l'intégration horizontale, avec la création de cinq entités spécialisées (Ampere, Horse, Alpine, Mobilize, et The Future Is NEUTRAL) centrées sur des activités stratégiques. Cette réorganisation vise à garantir une performance économique, environnementale et sociale, avec un engagement fort dans le développement durable et la digitalisation.

Le groupe s'efforce de positionner ses marques pour répondre efficacement aux évolutions du marché automobile. Par exemple, Renault se concentre sur l'électrification et prévoit de devenir 100 % électrique en Europe d'ici 2030. Dacia, reconnue pour son modèle économique unique offrant des véhicules abordables et à faibles émissions, continue de séduire une clientèle large en Europe grâce à des modèles comme Sandero, Spring, et Jogger. Dacia se lance également dans l'électrification avec le Dacia Spring, affirmant sa position dans le segment des véhicules électriques accessibles.

Quelles sont les forces et les faiblesses de Renault ?

Café de la Bourse

Quelles sont les activités de Renault en 2024 ?

Renault est l'un des premiers constructeurs automobiles mondiaux. Les ventes nettes se répartissent comme suit par activité.

Vente de véhicules Renault (93,6 %)

La marque Renault vend plus de 2 millions de véhicules particuliers et utilitaires chaque année. Les modèles les plus populaires du groupe Renault en 2023 incluent la Renault Clio, très appréciée pour sa position de leader sur le marché français et maintenant #3 en Europe. Le Dacia Sandero reste le véhicule le plus vendu aux particuliers en Europe depuis 2017. Dacia Duster maintient sa position sur le podium des SUV vendus à des particuliers en Europe. L'Alpine A110 continue d'être le premier coupé sportif deux places vendu en Europe, soutenu par le succès de ses séries limitées.

Les services Renault (6,4 %)

Le Groupe Renault, via RCI Banque, propose des services de financement pour l'achat, la location et le leasing de véhicules, en plus d'offrir des services associés tels que l'entretien, l'extension de garantie, et l'assistance. Ces services visent à faciliter l'accès à la mobilité et à améliorer l'expérience client. De plus, Renault développe des services de mobilité innovants pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, incluant des solutions de partage de véhicules et d'autres options de mobilité flexible

Répartition de l'activité de Renault à l'international

Le groupe Renault compte 34 sites industriels dans le monde. Le chiffre d'affaires net Renault se répartit géographiquement comme suit : France (29,8 %), Europe (47,1 %), Amériques (9,4 %), Asie/Pacifique (5,8 %), Eurasie (4,1 %), Afrique et Moyen-Orient (3,8 %).

Analyse fondamentale de l'action Renault en 2024

Derniers résultats financiers de Renault

Les résultats financiers de Renault pour 2023 ont été annoncés par le groupe comme historiques, marquant une forte amélioration sur tous les indicateurs financiers. La performance remarquable suggère une exécution réussie de la stratégie du groupe, axée sur l'électrification, la montée en gamme et l'efficacité opérationnelle. Les déclarations de Luca de Meo, CEO de Renault Group, soulignent l'ambition de l'entreprise à préparer l'avenir avec des initiatives stratégiques claires, notamment dans les domaines de l'électrification et de la digitalisation​.

Chiffre d'Affaires Renault en hausse

En 2023, le chiffre d'affaires de Renault Group a atteint 52,4 milliards d'euros, en hausse de 13,1 % par rapport à 2022. Cette croissance est encore plus significative à taux de change constants, avec une augmentation de 17,9 %. Les ventes de la division Automobile ont contribué à cette croissance avec un chiffre d'affaires de 48,2 milliards d'euros, reflétant une hausse de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à l'effet volume positif, à la politique commerciale centrée sur la valeur, et au succès commercial des véhicules, notamment dans les segments C et supérieurs en Europe​.

Marge opérationnelle Renault à un niveau record

La marge opérationnelle de Renault a atteint un niveau record à 7,9 % du chiffre d'affaires, représentant une hausse significative de 2,4 points par rapport à 2022. Cette amélioration reflète les efforts du groupe pour privilégier la valeur au volume des ventes et l'enrichissement de ses véhicules. La marge opérationnelle ajustée de l'effet non cash lié à l'arrêt des amortissements de certains actifs s'élèverait à 6,9 % en 2023, témoignant de l'efficacité opérationnelle du groupe​.

Résultat net Renault de 2,32 milliards d'euros

Le résultat net du groupe Renault a considérablement augmenté, s'établissant à 2,32 milliards d'euros en 2023, par rapport à une perte nette en 2022. Cette performance remarquable est le fruit de la stratégie de l'entreprise axée sur l'efficacité opérationnelle, l'innovation produit et une gestion prudente des coûts. La part du résultat net de Nissan Motor dans les comptes de Renault s'est également révélée positive, contribuant à cette amélioration avec 797 millions d'euros.

Record du Free cash-flow de Renault

Le Free cash-flow de Renault atteint un niveau record à 3,0 milliards d'euros, en hausse de 0,9 milliard d'euros vs 2022.

Perspectives de Renault pour 2024

La direction de Renault reste confiante et engagée envers ses objectifs financiers à long terme, soulignant le succès du trimestre en termes de résultats financiers et de jalons importants dans la reconquête du leadership technologique avec Renault 18A et la livraison dans les délais de Meteor Lake et Emerald Rapids​​. En 2024, avec 10 lancements de produit et une accélération de la réduction des coût, le groupe Renault vise une marge opérationnelle du groupe supérieure 7,5 % et un free cash-flow supérieure à 2,5 milliards d'euros

Analyse technique de l'action Renault en 2024

Analyse graphique du cours de l'action Renault en Bourse

Café de la Bourse

Analyse technique de l'action Renault

Sur les 12 derniers mois, l'action Renault est en baisse de 8 %. Le titre Renault a oscillé durant la période entre le support des 31,4 euros (en rouge brique sur le graphique) et la résistance des 40,6 euros (en bleu sur le graphique). L'action Renault a montré une forte volatilité sur l'année 2023, témoignant des incertitudes contemporaines autour du marché des constructeurs automobiles.

Les prochains niveaux de support et des résistance de l'action Renault sont respectivement de 33 euros (en marron sur le graphique) et de 39 euros (en jaune sur le graphique). La tendance à moyen terme de l'action Renault est positive avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique). La tendance à court terme de l'action Renault est positive également avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. La MACD est positive et sous sa ligne de signal et le RSI stochastique est en légère zone de survente.

Notre avis sur l'action Renault

Les performances et la stratégie du groupe Renault, notamment la croissance soutenue de ses marques principales et son offensive réussie dans l'électrification, soulignent sa capacité à s'adapter à un marché en mutation. La solidité financière démontrée, avec une amélioration significative de ses résultats financiers en 2023, et ses initiatives ambitieuses en matière de développement durable et de mobilité innovante, renforcent son potentiel d'investissement à long terme.

En outre, l'action Renault est toujours très bon marché si l'on regarde son PER : l'action Renault se paie 3,05x son résultat net, moins que la moyenne du secteur (~6,97x). Toutefois, il est crucial de considérer les défis sectoriels auxquels se confronte Renault, surtout les fluctuations des coûts des matières premières et la concurrence intense sur le marché automobile.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse