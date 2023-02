Est-ce la fin des big tech américaines ?

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

Alors que l'année 2023 commence, les analystes et investisseurs cherchent à déterminer quels secteurs d'activité vont proposer les meilleures opportunités d'investissement et quels secteurs il vaut mieux éviter. Que penser des big tech américaines ? Est-ce la fin de ce secteur si rentable depuis plusieurs​ années ? On voit ça tout de suite.

Qui sont les big tech américaines ?

Les big tech américaines sont des entreprises technologiques de grande envergure qui ont un impact significatif sur l'économie américaine, mais aussi mondiale. Les plus connues et les plus anciennes d'entre elles sont Amazon, Apple, Facebook, Google ou encore Microsoft.

Mais il y a aussi d'autres entreprises importantes qui sont considérées comme des big tech comme Netflix, Tesla, Uber, Salesforce, Airbnb, etc. Ces entreprises ont toutes une grande influence sur l'économie mondiale et ont des produits et services largement utilisés dans le monde entier.

Pourquoi certains analystes s'attendent-il à une chute de ces entreprises ?

Le secteur d'activité de la tech américaine est l'un des secteurs ayant subi le plus de licenciements depuis ​l'année dernière. Ces décisions ont été prise​s pour faire face à une baisse des revenus et à une hausse des coûts, notamment à cause de l'inflation et de perspectives économiques moroses depuis la guerre en Ukraine.

De plus, de nombreuses entreprises ont massivement recruté pendant la pandémie d​​e la Covid-19 alors que le monde ​vivait majoritairement en ligne pour travailler, communiquer, se divertir ou encore faire du shopping et que leurs activités ont fortement progressé.

Twitter, ​​Facebook, Disney ou encore Netflix ont annoncé avoir licencié une partie non-négligeable de leur masse salariale au cours des derniers mois de 2022. Entre novembre 2022 et janvier 2023, Amazon a annoncé licencier 18 000 salariés. Or, cette entreprise est le deuxième employeur aux États-Unis après Walmart, ce qui signifie que de telles décisions ont un réel impact sur l'une des économies les plus importantes au monde.

Malheureusement pour ces entreprises qui avaient profité de la pandémie plus que d'autres, les choses n'ont pas continué à être aussi positives en 2022 alors que le monde devait faire face à une hausse des prix jamais vue depuis des décennies et une augmentation des taux d'intérêt dans la majorité des pays.

Avec l'inflation ayant atteint des niveaux record l'année dernière, la population s'est vu obligée d​e​ réduire ses dépenses pour les choses considérées comme non-essentielles (comme la majorité de ce que proposent les big tech américaines). De plus, cette forte inflation a entraîné un durcissement massif des conditions de crédit qui a aussi influencé les habitudes de consommation de la population mondiale.

Il ne faut pas non plus oublier que les entreprises technologiques sont nombreuses à emprunter massivement pour financer leur croissance. Ainsi, l'augmentation des taux d'intérêt, aux États-Unis notamment, rend le financement de leur croissance plus chères, ce qui peut impacter négativement le rendement de ces entreprises. Sans oublier que la valorisation de ces entreprises en prend un coup, notamment via la méthode du discounted cash flows (DCF) ou flux de trésorerie actualisés.

Enfin, il faut noter la baisse des dépenses de publicité en ligne d'autres sociétés qui peut affecter certaines des big tech américaines, notamment Google et Facebook.

Il y a plusieurs autres facteurs globaux qui peuvent contribuer à une chute des big tech dans le temps comme les suivants :

La concurrence : les big tech peuvent être concurrencées par de nouvelles entreprises qui proposent des produits ou des services similaires, mais meilleurs ou moins chers.

: les big tech peuvent être concurrencées par de nouvelles entreprises qui proposent des produits ou des services similaires, mais meilleurs ou moins chers. Les réglementations : les big tech peuvent être soumises à des réglementations plus strictes qui peuvent affecter leur capacité à générer des revenus dans certaines parties du monde.

Puisque ces procès peuvent entraîner des amendes, des ordonnances de cession d'actifs et d'autres mesures de conformité pour les entreprises concernées, cela peut impacter leurs résultats financiers, ainsi que la confiance de leurs utilisateurs.

Est-ce la fin des big tech américaines ?

Il est difficile de prédire avec certitude si les big tech américaines connaîtront une chute à l'avenir et il semble aussi un peu trop tôt pour même l'envisager. Ces entreprises ont connu un succès considérable ces dernières années et ont généré des revenus importants, mais elles rencontrent aussi des difficultés et devront se réinventer pour être capable de continuer à grandir.

Mais il ne fait aucun doute que ces grandes entreprises vont pouvoir tirer parti des nouvelles tendances comme le big data ou encore l'intelligence artificielle. Elles sont, en effet, souvent très innovantes. Elles devraient donc surmonter ces difficultés pour maintenir leur succès à long terme.

Pour de nombreux analystes, les big tech am​éricaines représentent des opportunités d'investissement intéressantes sur le long terme, notamment après la forte baisse de leurs cours de bourse. Leurs valorisations sont, en effet, beaucoup plus abordables aujourd'hui. Il est de ce fait important de suivre leur évolution et leur performance pour mieux comprendre leur potentiel futur et savoir dans quelles entreprises investir.