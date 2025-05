Esso: maintenance terminée à Port-Jérôme-sur-Seine information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Esso Raffinage indique avoir terminé la maintenance planifiée de sa raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine (en Seine-Maritime) et affirme que les unités concernées seront progressivement remises en service à partir du 12 mai.



Durant cet arrêt d'équipements habituellement en service continu, environ 750.000 heures de travail d'inspection et de maintenance ont été réalisées par environ 1.000 intervenants extérieurs présents en moyenne chaque jour sur le chantier.



Pendant les phases de démarrage, il y aura des épisodes intermittents de torchère et un niveau de bruit légèrement supérieur à la normale. Les équipes de la raffinerie travailleront à minimiser les nuisances durant le démarrage des unités.





Valeurs associées ESSO 154,4000 EUR Euronext Paris 0,00%