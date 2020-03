Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Essilorluxottica renonce à ses objectifs 2020, impact significatif du coronavirus Reuters • 27/03/2020 à 07:12









27 mars (Reuters) - * ESSILORLUXOTTICA - L'ACTIVITÉ A COMMENCÉ À SE DÉTÉRIORER EN MARS, AU FUR ET À MESURE DU DÉPLACEMENT DE L'IMPACT DU VIRUS * ESSILORLUXOTTICA S'ATTEND À CE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES POURSUIVE SON RALENTISSEMENT, AVEC UN IMPACTSIGNIFICATIF SUR LA RENTABILITÉ * ESSILORLUXOTTICA-A CE JOUR, ESSILOR A TEMPORAIREMENT FERMÉ TOUS SES SITES INDUSTRIELS EN FRANCE * ESSILORLUXOTTICA-LA CONTINUITÉ DE LA PRODUCTION EST ASSURÉE GRÂCE À SON RÉSEAU MONDIAL D'USINES ET DE LABORATOIRES INTERCONNECTÉS. * ESSILORLUXOTTICA-CE DISPOSITIF INCLUT LES SITES DE PRODUCTION CHINOIS, DONT LE FONCTIONNEMENT EST REVENU À LA NORMALE * ESSILORLUXOTTICA-LES USINES DE LUXOTTICA ONT TEMPORAIREMENT SUSPENDU LEUR ACTIVITÉ EN ITALIE (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris 0.00%