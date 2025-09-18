EssilorLuxottica présente Meta Ray-Ban Display
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 08:43
Meta Ray-Ban Display combine pour la première fois des lunettes avec IA avec un écran couleur intégré dans le verre droit, qui affiche discrètement les messages entrants, les aperçus de photos, les appels vidéo et les indications visuelles générées par IA.
Equipées de verres Transitions, elles peuvent être personnalisées avec la correction visuelle, et sont accompagnées du bracelet neural Meta, qui utilise l'électromyographie pour contrôler les lunettes au moyen de mouvements subtils de la main et des doigts.
Ces lunettes seront disponibles dans certains magasins aux Etats-Unis dès le 30 septembre à partir de 799 dollars. La commercialisation sera ensuite étendue au Canada, à la France, à l'Italie et au Royaume-Uni début 2026.
Valeurs associées
|271,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
