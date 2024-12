EssilorLuxottica et le groupe Prada renouvellent leur accord de licence

(AOF) - EssilorLuxottica et le groupe Prada ont annoncé le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Prada, Prada Linea Rossa et Miu Miu. L'accord en cours, expirant le 31 décembre 2025, a ainsi été prolongé jusqu'au 31 décembre 2030, avec la prévision d’un renouvellement jusqu'au 31 décembre 2035.

