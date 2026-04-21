EssilorLuxottica doit relever le défi d'augmenter ses ventes de lunettes intelligentes sans nuire à ses marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe franco-italien de lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA est confronté à une pression croissante de la part des investisseurs pour montrer comment il peut développer ses ambitions en matière de lunettes intelligentes sans sacrifier ses marges.

Le fabricant de lunettes a bénéficié de son statut de pionnier dans le domaine des lunettes à IA et, au cours des derniers trimestres, les ventes de ses lunettes intelligentes Ray-Ban, développées en partenariat avec Meta META.O , ont soutenu la croissance d'EssilorLuxottica .

Cependant, les actions du groupe ont chuté de plus de 30 % par rapport à leur niveau record de novembre dernier, en raison des inquiétudes concernant la rentabilité d'EssilorLuxottica et la perspective de nouveaux concurrents dans le secteur des lunettes intelligentes, ont déclaré trois investisseurs.

Les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta sont moins rentables que les principaux produits de lunetterie du groupe et feraient l'objet de discussions avec Meta pour définir les stratégies et les prix, ont déclaré les investisseurs. EssilorLuxottica a récemment déclaré que son partenariat avec Meta était plus fort que jamais.

Le fabricant de lunettes, qui publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre mercredi, a vu sa capitalisation boursière tomber à 100 milliards d'euros ($117,62 milliards), à la clôture du marché vendredi, contre 149 milliards d'euros en novembre dernier.

"Deux raisons (expliquent la chute des actions). Premièrement, l'entrée de concurrents américains dans le marché des lunettes intelligentes", a déclaré Fabio Caldato, gestionnaire de portefeuille chez AcomeA SGR. "Deuxièmement, il y a eu une réévaluation des multiples. La prime par rapport aux concurrents demeure et est justifiée, mais elle a peut-être été excessive par le passé."

Google GOOGL.O devrait lancer ses lunettes intelligentes cette année et Apple AAPL.O travaille à la production de ses propres produits prochainement.

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le bénéfice opérationnel d'EssilorLuxottica a progressé à 4,46 milliards d'euros l'an dernier contre 4,41 milliards d'euros en 2024, mais sa marge opérationnelle ajustée s'est établie à 16%, en retard par rapport à l'objectif du groupe de 19-20% à la fin de la période 2022-2026.

Les lunettes à IA du groupe, lancées en 2021, ne représentent actuellement qu'une fraction du chiffre d'affaires du groupe, mais au troisième trimestre de l'année dernière, elles ont contribué à plus de quatre points de pourcentage à la croissance du chiffre d'affaires du groupe de 11,7 %.

M. Caldato a déclaré qu'une fois que les lunettes intelligentes atteindront une certaine échelle, les marges s'amélioreront, ajoutant qu'EssilorLuxottica peut également compter sur la force de son réseau de distribution mondial, avec des milliers de magasins dans le monde entier.

Au-delà des lunettes intelligentes, EssilorLuxottica se lance également dans le secteur des technologies médicales avec des produits tels que les lunettes Nuance Audio, qui sont des lunettes avec des aides auditives intégrées, et a fait quelques petites acquisitions au cours des dernières années d'entreprises qui développent des instruments de diagnostic de la vision.

"S'orienter vers des produits à plus forte intensité technologique permet à l'entreprise de rester compétitive et de se protéger de la future concurrence chinoise dans le domaine des lunettes et des lentilles", a déclaré M. Caldato.

Un consensus de Visible Alpha prévoit qu'EssilorLuxottica publiera mercredi un chiffre d'affaires de 7,132 milliards d'euros pour le premier trimestre, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente.

En février, le groupe de lunetterie a déclaré qu'au cours des cinq prochaines années, il s'attendait, en moyenne, à "une croissance solide du chiffre d'affaires total et à une croissance largement alignée du résultat opérationnel ajusté", à taux de change constants.

"En gros, ils ont dit qu'ils s'attendaient à ce que les marges restent stables. Cela suggère que même si les volumes de lunettes intelligentes augmentent et que les produits sont actuellement dilutifs en termes de bénéfices, cela est compensé par d'autres parties de l'activité, plus relutives", a déclaré Bassel Choughari, gestionnaire de portefeuille chez Comgest.

M. Choughari a déclaré que les lunettes intelligentes pourraient soutenir les ventes connexes de produits plus rentables, tels que les verres photochromiques - qui s'assombrissent automatiquement lorsqu'ils sont exposés à la lumière ultraviolette (UV) - qu'EssilorLuxottica vend déjà.

"Les prévisions données par EssilorLuxottica (en février) étaient plutôt rassurantes", a déclaré M. Choughari.

(1 dollar = 0,8502 euro)