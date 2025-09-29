 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
EssilorLuxottica bien orienté avec des propos d'analyste
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 14:00

EssilorLuxottica gagne près de 2% et signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 276 à 302 euros sur le titre du géant franco-italien de l'optique.

'Au-delà du message positif donné par la société sur l'activité au troisième trimestre, nous retenons l'évolution favorable des leviers attendus de croissance avec le décollage poursuivi en lunettes connectées et le potentiel confirmé en traitement de la myopie', explique-t-il.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
276,5000 EUR Euronext Paris +1,77%
