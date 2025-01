EssilorLuxottica: acquisition de Pulse Audition information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica fait part de l'acquisition de Pulse Audition, une startup française proposant des solutions de réduction du bruit et de rehaussement de la voix basés sur des algorithmes intégrant l'IA, destinées aux personnes malentendantes.



Le géant de l'optique explique que par cette opération, il disposera de dispositifs et de logiciels propriétaires qui viendront compléter et améliorer la qualité de ses produits et solutions sur le long terme et pourra s'appuyer sur une équipe de haut niveau.



'Nous regardons toujours les opportunités de marché qui se présentent dans l'IA et le big data, et cette acquisition en France s'inscrit parfaitement dans nos objectifs à long terme et nos investissements dans les solutions auditives', commente sa direction.





