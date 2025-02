EssilorLuxottica: acquisition de Cellview Imaging information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce l'acquisition de Cellview Imaging Inc, une start-up canadienne basée à Toronto, qui 'conçoit et fabrique des instruments innovants et très performants de diagnostic par imagerie grâce à une solide expertise R&D interne'.



Déjà distribuées en Amérique du Nord, ses solutions permettent aux professionnels de la vue de diagnostiquer les pathologies rétiniennes grâce à une caméra rétinienne ultra-grand champ capable de capturer des images de haute qualité de la totalité de la rétine.



L'offre de produits de Cellview a été approuvée par la FDA et a obtenu le marquage CE. Elle cible un large marché -des consultations en points de vente aux cliniques d'ophtalmologie- et est prête à être distribuée dans différentes régions, en commençant par l'Europe.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 275,20 EUR Euronext Paris +1,07%