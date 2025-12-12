EssilorLuxottica acquiert Signifeye en Belgique

Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris
EssilorLuxottica a annoncé vendredi l'acquisition de Signifeye, une plateforme d’ophtalmologie belge, pour un montant non dévoilé.
La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2026, précise le groupe d'optique franco-italien dans un communiqué.
Cette acquisition vient compléter celle de la plateforme européenne d'ophtalmologie Optegra et "contribue à la trajectoire med-tech d'EssilorLuxottica", précise le communiqué.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer