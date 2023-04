Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: accord de licence avec Roger Federer information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica et le joueur de tennis Roger Federer annoncent la signature d'un accord de licence exclusif entre les marques Roger Federer (RF) et Oliver Peoples portant sur la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes.



La toute première collection, développée en collaboration, sera lancée au printemps 2024. 'Les modèles auront comme source d'inspiration une volonté commune d'exceller dans leurs domaines respectifs et un goût partagé pour le luxe discret', expliquent-ils.





