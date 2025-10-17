 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Essilor-Luxottica : s'envole de +11,5%, au-delà de 310E
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 11:30

Essilor-Luxottica s'envole de +11,5% après avoir dévoilé jeudi soir (après clôture) un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% et les meilleurs résultats trimestriels de son histoire.
Le cours pulvérise le record absolu des 298E de la mi-février: la dernière oscillation entre 260E et 283E validait un objectif de 306E qui est largement surpassé à 310,5E. Le prochain objectif pourrait bien être 345E, soit +50% depuis le plancher des 231E du 25 juin.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
312,500 EUR Euronext Paris +12,98%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank