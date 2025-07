Essilor-Luxottica: renoue avec 263 et ses sommets de fin mai information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 11:49









(CercleFinance.com) - Dopé par ses résultats (hausse de +7,3% du C.A), Essilor-Luxottica renoue avec les 263/264E et ses sommets testés sans relâche du 16 au 26 mai (niveau qui coïncide également avec le 'gap' des 264,4E du 2 avril).

Une fois franchi cet obstacle, le titre pourrait viser les 277E, le 'pic' du 25 mars dernier.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 262,1000 EUR Euronext Paris +6,46%