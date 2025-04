Essilor Luxottica: -5% vers 253E, franche cassure de 261,4E information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 09:53









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica dévisse de -5% vers 253E (support oblique moyen terme), validant une franche cassure de 261,4E, ce qui efface tous les gains depuis le 21 janvier.

Le prochain support se dessine vers 238E, l'ex-résistance du 25/11/2024.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 252,2000 EUR Euronext Paris -5,75%